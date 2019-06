È ufficiale, Robert Pattinson è il nuovo Batman

Congratulazioni

Robert Pattinson ha vinto la battaglia per diventare il prossimo Batman! All'inizio del mese, era trapelata la notizia che Robert e Nicholas Hoult erano i due attori finalisti in lizza per interpretare il leggendario ruolo in The Batman, il nuovo film sul super eroe, che sarà diretto da Matt Reeves. Ora però è ufficiale, Deadline riporta che la scelta è ricaduta proprio sul bel trentatreenne ex star di Twilight. Da vampiro a Batman, il passo sembra essere obbligato, dato che Robert ha una certa familiarità con i pipistrelli LOL

via GIPHY

"Pattinson è stato favorito perché piace al regista, ma lo studio era diviso tra lui e Nicholas Hoult e ha voluto fare il provino a entrambi gli attori, perché questa è una decisione molto importante per il franchise Warner Bros DC. I provini sono avvenuti ieri e la decisione è stata presa. Hoult, che ha recitato in Tolkien e sta per riprendere il ruolo in X-Men, è stato impressionante, ma Pattinson è stato scelto e gli accordi verranno negoziati da un momento all'altro... aspettiamo un annuncio imminente ", ha dichiarato una fonte a Deadline.

Considerato che Nicholas ha già interpretato Bestia in quattro film sugli X-Men, non ci dispiace affatto che Pattinson abbia l'opportunità di lasciare la propria impronta nel mondo dei supereroi.

via GIPHY

Non sono stati ancora rivelati dettagli specifici sulla trama, ma si dice che sarà un racconto noir che metterà in evidenza le capacità investigative di un giovane Bruce Wayne, che non sono state esplorate in profondità nei precedenti film di Batman. Per quanto riguarda i cattivi, Matt Reeves ha dichiarato che in The Batman tornerà Penguin, il Pinguino, con la sua banda di ladri. Si prevede che la produzione inizierà verso la fine dell'anno o all'inizio del 2020 a Londra, mentre la pellicola dovrebbe uscire nelle sale a giugno del 2021.

ph. getty images