Dwayne Johnson è l’attore più pagato del 2019 – ha battuto tutti gli Avengers

La lista degli attori più pagati del 2019

Dwayne Johnson, meglio noto come The Rock, è in cima alla lista di Forbes dei dieci attori più pagati del mondo, avendo guadagnato la cifra record di 89.4 milioni di dollari tra il 1 giugno 2018 e il 1 giugno 2019.

“Prima deve arrivare il pubblico. Cosa vuole il pubblico e qual è lo scenario migliore che possiamo creare che li farà tornare a casa felici?”, aveva detto l'attore a Forbes nel 2018.

Ecco, dai suoi guadagni stellari, sembra proprio che abbia la formula magica per rendere felice il suo pubblico. Ma oltre alla magia, Johnson è il miglior manager di stesso e sembra anche abbia la miglior formula contrattuale e retributiva di ogni altra star di Hollywood. Assegni anticipati a 8 cifre e percentuali sui ricavi.

I contratti di Johnson sono i più redditizi del settore, tanto da aver battuto tutti gli attori di "Avengers" presenti nella lista - non con i suoi esorbitanti muscoli, ma con il cervello e il senso degli affari, anche questa è certo una notizia.

Ma bando alla ciance, vuoi sapere chi sono i 10 attori più pagati ala mondo nel 2019? Guarda il video e ti girerà la testa leggendo cifre da vera #Riccanza:

ph. getty images