Due tatuatori di Just Tattoo of Us 5 si sfidano a chi è il più perfido dello studio

Ovviamente a colpi di tatuaggi

I protagonisti di questo episodio di Just Tattoo of Us sono due conoscenze dello show perché lavorano proprio come tatuatori nello studio più famoso della tv.

Si chiamano Charl e Jamie e si sono sfidati per decretare chi sia il più perfido quando si tratta di disegni indelebili e per questo hanno pensato a un tatuaggio cattivello ognuno per l'altro.

Fai partire il video e giudica tu stesso: chi è stato il più perfido?

Just Tattoo of Us 5 condotto da Charlotte Crosby va in onda ogni lunedì alle 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).

