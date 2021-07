Dua Lipa debutterà come attrice accanto a Henry Cavill nel thriller “Argylle”

E a un sacco di altre star!

Dopo essere stata incoronata la nuova principessa del pop, Dua Lipa è pronta per raggiungere un nuovo importante obiettivo: conquistare Hollywood!

THR riporta che la vincitrice del Grammy farà il suo debutto come attrice insieme a un cast davvero stellare nel nuovo film di Mathew Vaughn: Argylle un thriller di spionaggio, di cui Dua curerà anche la colonna sonora!

Dua Lipa - getty images

La pop star britannica si unisce, quindi, a un'inebriante lineup di attori: Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, Catherine O'Hara, John Cena e Samuel L. Jackson.

Basato sul romanzo di spionaggio di prossima uscita Argylle, dell'autrice Ellie Conway, il film seguirà la più grande spia del mondo, di nome Argylle, mentre è coinvolta in una missione in giro per il mondo. Dovrebbe essere il primo di almeno tre film del franchise ed è ambientato in America, Londra e in diverse località in tutto il mondo. Le riprese di Argylle inizieranno ad agosto in Europa.

Henry Cavill - getty images

Mathew Vaughn, che conosci per il franchise di Kingsman, dirigerà da una sceneggiatura scritta da Jason Fuchs (Wonder Woman).

A proposito del libro, da cui è tratto il film, il regista ha rilasciato questa dichiarazione a THR, che non può che accendere l'hype:

"Quando ho letto la prima bozza del manoscritto ho sentito che era il franchise di spionaggio più incredibile e originale dai libri di Ian Fleming degli anni '50. Questo reinventerà il genere dello spionaggio".

Resta sintonizzato per tutti gli aggiornamenti!

ph. getty images