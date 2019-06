Double Shot At Love con Pauly D e Vinny: il nuovo dating show con i mitici protagonisti di Jersey Shore

L'amore... al quadrato!

Da quando si sono conosciuti in Jersey Shore, ormai un decennio fa, Paul "DJ Pauly D" Delvecchio e Vinny Guadagnino sono inseparabili e adesso che è arrivato il momento per i due Guido di trovare l'amore, ovviamente affrontano insieme anche questa nuova avventura.

Sì, Pauly D e Vinny sono i protagonisti di Double Shot At Love: il nuovo dating show che va in onda dal 19 giugno e ogni mercoledì alle 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV.



Dopo aver celebrato la loro amicizia in un mitico "amicomonio" in JS Family Vacation, i due BFF adesso cercano l'anima gemella tra 20 concorrenti che partecipano Double Shot At Love e che tentano di conquistare il loro cuore. In ogni episodio, le ragazze si affrontano per evitare l'eliminazione.

Ecco un assaggio di quello che ti aspetta:

Pauly D continua a girare il mondo facendo il dj ed è resident in un club a Las Vegas. Troverà qualcuno capace di stargli dietro in questa frenetica routine?

Vinny è single dallo scorso aprile ed è pronto per buttarsi in una nuova relazione, con qualcuno che possa portare la domenica a pranzo dai suoi. Ce la farà a trovare la persona giusta?

Per scoprirlo, sintonizzati su Double Shot At Love con Pauly D e Vinny: va in onda ogni mercoledì alle 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).