Don’t Worry Darling: tutto sul film di Olivia Wilde con Harry Styles & Florence Pugh

A quanto pare, Harry è "una rivelazione"

La prima foto di Harry Styles e Florence Pugh nel film drammatico di Olivia Wilde Don't Worry Darling è qui - e wow, il lungometraggio sembra davvero essere promettente. Puoi veder la foto qui.

La foto condivisa da Olivia su Instagram mostra Harry e Florence – che interpretano Jack e Alice, una coppia negli anni '50 – mentre si abbracciano a letto. Harry sembra distratto, mentre Florence gli stringe il viso tra le mani. Il trailer del film è stato presentato in anteprima al Cinema Con di Las Vegas e, sebbene non sia ancora disponibile al pubblico, i giornalisti presenti alla proiezione riportano che fosse pieno di intensi flashback, mentre Alice inizia a mettere in discussione tutto ciò che la circonda.

"Stanno mentendo su tutto", dice Alice/Florence nel trailer, secondo Vulture. “Tutti si comportano come se fossi pazza. E non sono pazza!”. Segreti e bugie si incuneano nell'abbraccio stretto della coppia.

getty images

Alla presentazione, secondo quanto riferisce People, Olivia ha elogiato Florence il cui ruolo nel film "vive o muore" e ha definito la recitazione di Harry "una rivelazione".

Olivia ha paragonato Don't Worry Darling a Inception, The Matrix e The Truman Show, questo non fa che aumentare la curiosità sul suo secondo film da regista, dopo l'eccellente commedia del 2019 La rivincita delle sfigate.

"Voglio che immagini una vita in cui hai tutto ciò che potresti desiderare", ha detto Olivia parlando del film. "Non solo cose materiali... ma vero amore e amicizia. Cosa ci vorrebbe per rinunciare a quella vita perfetta? Sei disposto a smantellare il sistema progettato per servire il mondo?"

Puoi sicuramente aspettarti un sacco di momenti romantici e sensuali tra Jack e Alice. Harry in precedenza aveva infatti scherzato con Capital FM sul fatto che sia Don't Worry Darling che il suo altro film in uscita My Policeman hanno entrambi scene NSFW in abbondanza.

"Non so se puoi guardarli con i tuoi genitori", aveva detto all'inizio di aprile.

Conoscendo i dettagli della trama, tutto questo non dovrebbe stupirci.

Il thriller drama racconta della casalinga infelice Alice, interpretata da Florence, che inizia lentamente a mettere in discussione la propria sanità mentale quando comincia a notare strani eventi nella sua piccola comunità utopica nel deserto della California. Harry veste i panni del marito da cartolina di Alice: Jack sembra amarla teneramente, ma in verità le nasconde un oscuro segreto.

getty images

Don't Worry Darling è il secondo film da regista di Olivia Wilde, dopo La rivincita delle sfigate del 2019. La sceneggiatura è co-scritta, come per il suo primo lavoro, con la sua collaboratrice Katie Silberman. La produttrice del film è la regista di Twilight Catherine Hardwicke.

Nel cast troveremo anche Chris Pine e Olivia Wilde nel doppio ruolo di attrice e regista, poi gli attori e comici americani Nick Kroll e Asif Ali, Sydney Chandler, KiKi Layne, Gemma Chan e Kate Berlant.

La data di uscita del film in America è quella del 23 settembre 2022. Non è ancora ufficiale quando arriverà in Italia.

Come sanno perfino i muri, Harry Styles e Olivia Wilde si sono innamorati alla fine del 2020 proprio sul set del film Don't Worry Darling, diretto e interpretato da lei e con lui tra i protagonisti.

ph. getty images