Dj Khaled: in arrivo su MTV due speciali dedicati al famoso producer

Mercoledì 31 luglio alle 21.10

Dj Khaled: The Ride e Dj Khaled: King of Collabs sono i nomi dei due speciali dedicati al celebre artista e producer americano che non puoi perderti per nulla al mondo. Come fare è molto semplice: mercoledì 31 luglio sintonizzati su MTV (canale 130 di Sky) dalle 21.10. Forza, invita davanti alla tv anche i tuoi amici!

Dj Khaled: The Ride ripercorre tutta la sua carriera, oltre a raccontare in profondità cosa significa per il DJ la paternità e in che modo ciò abbia ispirato il suo undicesimo album "Father of Asahd". Mentre Dj Khaled: King of Collabs è incentrato interamente sul sul ultimo progetto discografico, ricco di featuring come "You Stay" con Meek Mill, J Balvin, Lil Baby, Jeremih, "Wish Wish" con Cardi B e 21 Savage e molti altri.

Ora che è tutto chiaro, non ti resta che segnare in agenda l'appuntamento: mercoledì 31 luglio su MTV (canale 130 di Sky) dalle 21.10. Don't miss it!

ph: getty images