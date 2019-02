Daniel Radcliffe: il suo film preferito di “Harry Potter” non è sicuramente quello che immagini

Se lo dice lui

Daniel Radcliffe ha svelato quale sia il suo film preferito della saga di Harry Potter e i Potterhead potrebbero rimanere davvero sorpresi dalla sua scelta. L'attore è protagonista del nuovo video di WIRED Autocomplete Interview, in cui ha risposto ad alcune delle domande più assurde che gli utenti abbiano mai cercato su di lui via Google.

Tra le varie spassosissime domande, c'era appunto quale fosse il film di Harry Potter del suo cuore. Daniel ha ammesso di adorare Harry Potter e i Doni della Morte Parte 2, ma il suo preferito tra tutti è in realtà l'Ordine della Fenice:

"Adoro l'ultimo, ma adoro anche il quinto, che non è il preferito da molte persone, me me rendo conto. Mi piace per la relazione tra Harry e Sirius [Black], e in questo film si vede un sacco di Gary Oldman".

Non fare quella faccia da babbano, l'opinione di Harry Potter conta tantissimo!

via GIPHY

Oh, a proposito Daniel ha recentemente annunciato di essere sicuro che la serie di Harry Potter verrà riavviata per le generazioni future. Questa sì, che è una grande notizia!

Ph: getty images