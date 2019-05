Chloe Ferry è un’adulta e ti regala 6 consigli che ti svolteranno la vita

Ovviamente in pieno stile Chloe!

Pulire casa, mettere in ordine, preparare una valigia last-minute: che noia e che ansia!

È la vita da adulti, quella in cui oltre a tutte le cose che succedono quotidianamente devi affrontare una serie di faccende che ti rubano un sacco di tempo. Ma se c'è Chloe Ferry a darti qualche consiglio, tutto diventa subito più divertente!

Sì, ormai la nostra protagonista di Geordie Shore è un'adulta: ha lasciato la casa dei suoi per andare a vivere con il fidanzato Sam Gowland. E ha imparato qualche trucco che non vede l'ora di condividere con te!

Partiamo da una bella festa, in pieno stile Geordie: Chloe è la regina dell'intrattenimento e nel video qui sotto ti mostra come organizzare un perfetto party casalingo, tra ottimi piatti a base di pollo e cocktail stilosi. Per una notte da ricordare!

Festa a casa, dicevamo: tutto fantastico, finché non devi pulire. Ma non avere paura, Chloe è qui per farti vedere il metodo più veloce per pulire dopo una serata di sballo senza limiti...

Fare un viaggio last minute vuol dire preparare un bagaglio in fretta e furia. Che stress! Chloe ti mostra come fare tutto senza perdere la testa: cosa scegliere di mettere in valigia, che trucchi portarsi...

Andare a vivere con il proprio partner è il test più grande per una coppia: Chloe è pronta a darti tutti i consigli per rendere questo passaggio il più soft possibile. E il suo ragazzo Sam è qui per confermarlo!

Passiamo al capitolo lavoro: Chloe durante la sua prima Make Up Masterclass ci regala una guida passo passo per diventare un capo perfetto. Esempio: cosa fare se macchi di kebab il tuo vestito preferito? (LOL)



Il fai da te è una cosa bella e utile, ma può essere super stressante se non sei in grado di farlo come si deve. Ecco alcuni consigli in perfetto stile Chloe:

Riguarda il meglio di Geordie Shore: ti basta cliccare qui. Trovi le puntate complete dello show in streaming su NOW TV (provalo gratis cliccando qui).