Chiara Ferragni Unposted: il film sulla prima influencer al mondo sarà presentato a Venezia 76

Chiara Ferragni non ha davvero bisogno di presentazioni, 32 anni, 15 milioni di follower, secondo la rivista Forbes prima influencer al mondo nel campo della moda. Ma chi è davvero e come si diventa Chiara Ferragni? A questo interrogativo cerca di rispondere l'atteso film Chiara Ferragni Unposted, che sarà presentato alla 76. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Nell’era dei social network, in cui la popolarità conta più di qualunque altro valore, avere milioni di fan virtuali è un potere immenso, che stravolge ogni forma di comunicazione e porta ad avere successo attraverso una strada apparentemente facile, diffondendo l’illusione per cui basta fare dei post su Instagram per guadagnare e avere una vita da sogno.

Chiara Ferragni incarna perfettamente il fenomeno che il film indaga e approfondisce attraverso interviste a giornalisti, scrittori, sociologi, docenti di Harvard: come l’avvento dei social network abbia trasformato radicalmente, oltre alle nostre vite personali, il mondo dei media e quello del business, influenzando anche le sfere della politica. Il film girato dalla regista Elisa Amoruso mescola queste interviste dirette a scene che raccontano momenti significativi della vita di Chiara, a materiali di repertorio presi direttamente dalla società virtuale, il favoloso mondo di Instagram, di cui lei è la regina indiscussa.

Il 2018 per Chiara Ferragni è stato un anno denso di avvenimenti: la nascita del figlio Leone, il matrimonio con Fedez, la sbocciare delle sua carriera imprenditoriale. #Chiaraneverstop è un hashtag che ricorre nei suoi post e si addice perfettamente ai ritmi sempre più incalzanti della sua vita. Il film segue le tappe di questa crescita, personale e professionale, scandita dalle stagioni che si susseguono e dalla vita frenetica della fashion blogger.

