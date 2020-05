Chi ha preso più due di picche? I protagonisti di Ex On The Beach Italia 2 rispondono

Ma nessuno vuole prendersi questo titolo

Nuovo episodio di Ex Files, nuove curiosità sui protagonisti di Ex On The Beach Italia 2!

In Ex Files, i sexy ragazzi e ragazze rispondono a delle piccanti domande. Oggi abbiamo chiesto loro di farci sapere chi ha preso più due di picche durante lo show.

Attenzione però, perché nessuno vuole vincere il trofeo di chi ha ricevuto più no e scatta un po' di maretta. Fai partire il video per vedere com'è andata:

[awf id="b843a559-8a9d-4f61-ada6-cccaba3bf3ef"]

