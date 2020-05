Midnight Sun, il libro prequel di Twilight uscirà quest’anno – per la gioia del Team Edward

Stephanie Meyer lo ha confermato

Fan di Twilight, è giunto il nostro momento. Per anni, abbiamo atteso l'uscita del prequel Midnight Sun - un nuovo romanzo che racconta la storia di Twilight dal punto di vista di Edward Cullen - e quel momento è finalmente arrivato. Durante un'apparizione a Good Morning America, Stephanie Meyer ha confermato che pubblicherà il libro e ha perfino rivelato la data di uscita!

Durante una breve apparizione video nello show, la scrittrice dei 4 romanzi della serie ha confermato che Midnight Sun uscirà il 4 agosto negli Stati Uniti:

"Stiamo vivendo un momento folle e non ero sicura che fosse il momento giusto per pubblicare questo libro, ma alcuni di voi lo stanno aspettando da così tanto tempo ", ha detto. "Non mi sembrava giusto farvi aspettare ancora."

Cosa sappiamo di Midnight Sun? Sarà una nuova versione di Twilight, il primo libro della serie, uscito nel 2005. A differenza di Twilight, che è narrato dal punto di vista femminile di Bella Swan, Midnight Sun verrà raccontato dal suo fidanzato vampiro Edward Cullen. Quindi sì, questo significa che probabilmente non ci sarà alcun Jacob Black nel prequel. Gioite pure membri del Team Edward!

Soprattutto, ne faranno un altro film? Magari un reboot con un nuovo casting? Dai, sarebbe pazzesco!

ph. getty images