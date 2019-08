The Charlotte Show: il momento in cui Charlotte ha scaricato Josh con un tweet

Oh oh

In The Charlotte Show segui la vita di Charlotte Crosby senza filtri, con tutti gli alti e i bassi che può incontrare.

Uno dei momenti più difficili è stato quando la star di Geordie Shore e conduttrice di Just Tattoo of Us è volata in Islanda con sua mamma: una vacanza stupenda, ma la distanza da Josh si è fatta sentire.

Char ha visto sui social alcuni video del fidanzato mentre si divertiva senza di lei e la sua reazione è stata quella di mettere in dubbio tutta la loro storia, mandando anche un tweet non molto velato sul tema.

Fai partire il video per vedere com'è andata:

Tanti altri video dello show di Charlotte Crosby ti aspettano qui.

The Charlotte Show va in onda ogni lunedì alle 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).