Channing Tatum ha detto che il suo fisico da “Magic Mike” non è “naturale” e “nemmeno sano”

"Devi morire di fame"

In un momento di sana e apprezzatissima onestà, Channing Tatum ha raccontato la (insipida) verità sugli iconici addominali del suo personaggio Magic Mike.

Durante un'intervista al The Kelly Clarkson Show, l'attore ha rivelato di "morire di fame" per tornare al fisico dello stripper più famoso del mondo in Magic Mike 3, il terzo film del fanchise cinematografico di successo appena entrato in produzione.

Mentre lui e la presentatrice parlavano del film, un'immagine di Channing a torso nudo nel personaggio di Magic Mike XXL è stata proiettata su uno schermo gigante alle loro spalle:

"Questo potrebbe essere il motivo per cui non volevo fare il terzo film, perché devo essere così", ha detto della foto.

Channing ha quindi continuato spiegando alcune verità importanti sull'immagine del corpo maschile e su come film come quelli del franchise di Magic Mike creano rappresentazioni molto (molto) irrealistiche della forma di un uomo:

"È difficile essere così. Anche se ti alleni, essere in quel tipo di forma non è naturale", ha spiegato. "Non è nemmeno salutare. Devi morire di fame. Non credo che quando sei così magro, in realtà tu sia sano."

L'attore 41enne ha trascorso gran parte della sua carriera in quella che la cultura tradizionale considererebbe il massimo delle forma fisica, ma ha fatto notare che avere quel tipo di corpo è quasi impossibile, anche se quello è il tuo lavoro a tempo pieno:

"Non so come le persone che lavorano dalle 9 alle 5 rimangano in forma, anche se è il mio lavoro a tempo pieno, io riesco a malapena a farlo", ha aggiunto.

Il lavoro a tempo pieno di Channing in questo momento è quello di allenarsi due volte al giorno e mangiare "totalmente bene" e senza sapore, a quanto pare:

"La cosa che mi manca molto probabilmente è il sale", ha detto, spiegando che eliminare il sodio è la chiave del Magic Mike look. "Semplicemente tutto sa, non so, sa di acqua. Non è niente."

Channing ha anche rivelato che gli ci vogliono circa due mesi di questo estenuante regime di allenamento/dieta per raggiungere la fisicata di Magic Mike, ma solo pochi giorni perché quel corpo scompaia una volta tornato a una routine più normale (che sembra sicuramente supportare la sua affermazione "non è sano").

"Perché—quando ci vogliono tipo, non so, due mesi per diventare davvero magri—in tre giorni, può questa cosa scomparire?" ha detto a un certo punto durante l'intervista. "Non c'era più. Ero tipo, 'Cos'è successo?'"

Zoë Kravitz, 33 anni e Channing Tatum, 41 anni - getty images

Durante la scorsa estate, Zoë Kravitz e il 41enne sono stati visti più volte insieme e sono stati fotografati mano nella mano facendo partire il new couple alert.

A Halloween 2021, hanno indossato un costume di coppia ispirato a Taxi Driver.

La 31enne ha conosciuto l'attore sul set del film che segna il suo debutto alla regia, ovvero il thriller Pussy Island, e che lui è stato "coraggioso abbastanza" per accettare la parte del protagonista.

ph. getty images