Catfish Dating Disaster: la maratona di episodi sulle storie d’amore più coinvolgenti dello show

Domenica 19 aprile dalle ore 17:50 su MTV

Durante tutte le stagioni di Catfish, Nev e Max hanno ricevuto tante richieste di aiuto che iniziavano così: "Vorrei capire se è davvero lei la ragazza o il ragazzo di cui mi sono innamorato".

Abbiamo riunito proprio gli episodi dedicati alle storie d'amore in un'unica romantica maratona: si chiama Catfish Dating Disaster e va in onda domenica 19 aprile dalle ore 17:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).

Intanto puoi dare un'occhiata a quello che ti aspetta, nel video qui sotto:

Puoi vedere il meglio di tutte le stagioni di Catfish e tanti episodi integrali su mtv.it: ti basta cliccare qui.

