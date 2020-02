Catfish 8: guarda qui l’episodio 1 completo della nuova stagione

Tanti colpi di scena ti aspettano

Nev Schulman è pronto a smascherare chi gioca sporco sul web e a regalarti tanti colpi di scena che ti lasciano a bocca aperta: Catfish è tornato con la nuova e ottava stagione che va in onda ogni domenica alle 22.50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV.

Questa volta non c'è il fidato compagno Max Joseph, che ha salutato lo show per dedicarsi ad essere un filmmaker a tempo pieno, ma al fianco di Nev si alternano degli epici guest host, come l'attrice e modella Kamie Crawford nella prima puntata.

Proprio nell'episodio 1, Nev e Kamie hanno deciso di aiutare Red a incontrare Jalissa dopo sei anni di chat, ma la rete di amicizie celebri di Jalissa desta molte perplessità. Guarda la puntata completa nel video:

