Catfish 8: finalmente un catfish che confessa (e si guadagna l’abbraccio di Nev)

Guarda com'è andata

Con l'aiuto di Nev e Kamie, William è riuscito a incontrare la sua ex ragazza conosciuta online.

In un inaspettato ribaltamento di trama, si è scoperto che in realtà la ragazza non era un vero e proprio catfish perché in realtà aveva già confessato la sua identità... finalmente una gioia per Nev, che è corso ad abbracciarla!

Guarda com'è andata, nel video:

