Catfish 8, episodio 5: molte versioni, un solo catfish. Quale sarà la verità?

Nev non sa più a cosa credere

Ci sono Catfish che hanno tessuto una rete di bugie così complicata e assurda che anche se a un certo punto dicessero la verità, sarebbe molto difficile credervi.

Nell'episodio 5, con l'aiuto di Nev e Kamie il protagonista Joseph è riuscito finalmente a incontrare di persona la sua ragazza Sabrina, scoprendo che in realtà è Patricia.

La storia che la ragazza racconta non quadra o forse è solo perché ha dato così tante versioni che è difficile capire quale sia quella reale. Guarda com'è andata, nel video:

