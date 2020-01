Capodanno con Twerking Queen: lo show torna in onda per festeggiare con Elettra Lamborghini

Dalle ore 22:00 di martedì 31 dicembre su MTV

Preparati ad accogliere il 2020 twerkando a più non posso!

Twerking Queen torna eccezionalmente in onda a Capodanno: sintonizzati dalle ore 22:00 di martedì 31 dicembre su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV per vedere tutto lo show con Elettra Lamborghini protagonista assoluta!

Twerking Queen ti racconta la vita della matadora senza filtri: dalla carriera, come ha realizzato il suo primo album e come è andato l'esplosivo tour estivo, alla vita privata, con ad esempio la sua festa di compleanno e con la storia d'amore con Afrojack (che le ha appena chiesto la mano!).

Twerking Queen torna in onda dalle ore 22:00 di martedì 31 dicembre su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).



Subito dopo, andrà in onda MTV Super Shore: un altro esplosivo show che ha visto nel cast sempre Elettra Lamborghini.

