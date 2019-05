Cannes 2019: uno strepitoso (e celeste) Elton John alla prima di “Rocketman”

Non poteva mancare

Speravamo di vederlo a Cannes scintillare in uno dei suoi meravigliosi completi e Sir Elton John ci ha davvero fatto la grazia. La leggenda della musica è arrivata in Costa Azzurra per la prima mondiale del suo attesissimo biopic Rocketman, ospitata fuori concorso dal festival.

getty images

Ed eccolo, mentre posa al photo call tutto sorridente e in una principesco completo celeste accanto al suo alter-ego Taron Egerton e agli altri co-protagonisti Richard Madden, Bryce Dallas Howard, Dexter Fletcher e Kit Connor. Notare il fine ricamo sotto il taschino della giacca, dove si legge: Rocketman. King of style.

getty images

getty images

Presente per sostenerlo nella grande occasione anche suo marito, David Furnish. I due si sono dapprima uniti civilmente nel 2005 e poi sposati nel 2014. La coppia ha due bambini: Zachary, nato in California il giorno di Natale del 2010, e Elijah, nato l'11 gennaio 2013.

getty images

Oh, a proposito, nella colonna sonora del film c'è una vera e propria chicca. Si tratta di un duetto tra Sir Elton e Taron Egerton. Il brano originale si intitola "(I’m Gonna) Love Me Again" ed è stato scritto appositamente per Rocketman. A giudicare dalla tracklist, il brano sarà posizionato sui titoli di coda, quindi ricordati di lasciare la sala per ultimo!

Il film prende il nome da "Rocket Man", iconico brano composto e interpretato da Elton John nel 1972 e che puoi riascoltare qui di seguito.

ph. getty images