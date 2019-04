Camila Cabello debutta al cinema: sarà Cenerentola in un nuovo film ispirato alla fiaba!

Magia vera

Il mondo di Camila Cabello non sarà più lo stesso e nel modo più magico possibile! La giovane cantautrice nominata ai Grammy farà il suo debutto come attrice e interpreterà un ruolo da sogno, ovvero Cenerentola, in un nuovo film ispirato alla fiaba classica.

Le buone notizie non finiscono qui, perché The Hollywood Reporter riferisce che Camila non sarà solo la protagonista del progetto, ma sarà anche coinvolta integralmente nella musica del film. Che si tratti di un musical? Il nostro cuore sta battendo fortissimo! Ma che la splendida pop star avesse un sacco di talento come attrice, l'aveva già dimostrato nel divertissimo videoclip di "Havana", che ora abbiamo una voglia matta di rivedere, infatti eccolo qui:

L'idea di una nuova versione cinematografica in chiave moderna di Cenerentola è venuta al conduttore tv di Karpool Karaoke e The Late Late Show, James Corden, che sarà anche il produttore del film. Non vediamo l'ora di scoprire nuovi magici dettagli!

