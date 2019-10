Brain Back Home: Lorenzo, Giorgia, Veronica e Ezio presentano i loro progetti alle aziende italiane

Dopo aver trovato l'ispirazione giusta a Tel Aviv

La squad dei giovani e talentuosi startupper di Brain Back Home è tornata in Italia ed è pronta a presentare a dei professionisti le idee imprenditoriali sviluppate a Tel Aviv.

Veronica Frison, esperta di food, ha pensato a una web serie sull'Emilia Romagna. Lorenzo Palmieri, che va a tutto fitness, vuole creare una app dedicata al personal training. Giorgia Di Basilio, la fashionista del gruppo, ha in mente una linea di gioielli madre-figlia. Ezio Totorizzo, appassionato di hotellerie, vuole sviluppare una app di Stories Instagram brandizzate.

Guidati dai due presenter, Manuela Vitulli e Andrea Melchiorre, che hanno presentato loro dei preziosi mentor locali, i ragazzi hanno trovato un sacco di ispirazione a Tel Aviv per mettere a punto i loro progetti. Adesso è il momento di presentarli ad alcune aziende italiane: fai partire il video per vedere come è andata!

Tutti gli episodi di Brain Back Home ti aspettano QUI!