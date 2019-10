Brain Back Home: guarda i protagonisti alle prese con la prima lezione di business

Prendi appunti perché ci sono un sacco di idee!

La squad dei giovani e talentuosi startupper di Brain Back Home è finalmente sbarcata a Tel Aviv!

Loro sono Veronica Frison, esperta di food, Lorenzo Palmieri che va a tutto fitness, Giorgia Di Basilio, la fashionista del gruppo, e Ezio Totorizzo, appassionato di hotellerie.

Guidati dai due presenter, Manuela Vitulli e Andrea Melchiorre, nella prima puntata hanno famigliarizzato con la cosmopolita città israeliana, alla ricerca di ispirazione per le idee imprenditoriali da esportare in Italia, e hanno incontrato l'impeccabile Lorenzo AIT che ha già dato loro dei preziosi consigli.

Guarda com'è andata:

Veronica, Lorenzo, Giorgia ed Ezio continueranno la loro avventura on the road nelle prossime puntate e verranno affiancati da quattro giovani mentori israeliani.

L'obbiettivo è assimilare e lasciarsi ispirare il più possibile, per poi tornare in Italia con un progetto vincente che verrà presentato a una azienda nostrana. L'azienda deciderà poi se investire o meno (Manuela Vitulli ti ha raccontato a inizio puntata proprio come il suo progetto era stato scelto nella scorsa edizione).

