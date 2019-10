Brain Back Home: Ezio Totorizzo ha un’idea innovativa per una app di Stories brandizzate

E a Tel Aviv ha trovato un sacco di ispirazione

Ezio Totorizzo è l'ultimo talentuoso startupper ad aver svelato il suo progetto: si tratta di un'idea davvero fresca e innovativa, che potrebbe rivoluzionare il rapporto tra aziende e utenti social.

Ezio, appassionato di hotellerie, ha in mente una app di Stories Instagram brandizzate, così che un marchio possa più facilmente mettersi in contatto e far creare contenuti divertenti ai suoi follower.

Per ora è solo un'idea: come trasformarla in realtà? Ovviamente con l'aiuto degli esperti, Daniele Viganò e Lorenzo AIT. E poi con un prezioso mentor locale, che ha potuto conoscere grazie ai presenter Manuela Vitulli e Andrea Melchiorre: lui si chiama Nir Shapira, lavora nel settore ricerca e sviluppo per il turismo e ha portato Ezio in giro per Tel Aviv alla ricerca di ispirazione.

Guarda com'è andata:

