Bradley Cooper è terrorizzato dal cantare “Shallow” con Lady Gaga sul palco degli Oscar 2019

Massima solidarietà

Bradley Cooper ha anticipato la paura da palcoscenico che avrà agli Oscar 2019, quando insieme a Lady Gaga canterà "Shallow", dalla colonna sonora di A Star Is Born. Nel film l'attore era davvero credibile nei panni della rockstar Jackson Maine, le scene dei concerti sono così intense. Ma la realtà è diversa dalla finzione e senza il filtro del cinema, Bradley è un po' nervoso di esibirsi come nient'altro che Bradley su un palco così importante.

"Sono sicuro che sarò terrorizzato", ha detto l'attore e regista a E!News, intervistato sul red carpet dei Directors Guild of America Awards.

Bradley ha anche rivelato che era nervosissimo, quando si è unito a Gaga sul palco di uno dei concerti di Enigma, la sua residency milionaria a Las Vegas. I due hanno cantato proprio "Shallow".

"È stato terrificante", ha confessati a E!. "Oh, sì, dovevo solo tentare di essere zen e pregare che non rovinassi il suo spettacolo, perché pensaci, ha solo già spaccato per due ore".

A Star Is Born ha ricevuto otto nomination agli Oscar, tra cui Miglior film, Migliore attrice (Lady Gaga), Miglior canzone originale ("Shallow"), Miglior attore (Cooper), Miglior attore non protagonista (Sam Elliott), e altro ancora. Gli Academy Awards andranno in onda domenica 24 febbraio.

"Shallow" è anche nominata per numerosi Grammy Awards: Record of the Year, Song of the Year, Best Pop Duo Performance e Best Song Written for Visual Media. La cerimonia si terrà domenica 10 febbraio.

In bocca al lupo ragazzi!

ph: getty images