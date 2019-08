Bella Thorne debutta nel porno, non come attrice, ma come regista

Una svolta di carriera che non avevamo previsto

Bene, ecco una svolta di carriera che non abbiamo visto arrivare: Bella Thorne è appena entrata nell'industria del porno, non come attrice, ma come regista! La 21enne ha girato un cortometraggio a tema BDSM per Pornhub intitolato "Her and Him", un etereo racconto a tema Romeo e Giulietta, dove due amanti si amano e lottano tra dominio e sottomissione. Chissà cosa ne penserebbe William Shakespeare, ma anche la tua prof. di letteratura inglese. LOL

In un video promo del film, Bella racconta che la sua visione era quella di creare "due personaggi dinamici che potessero scambiarsi tra dominante e sottomesso". Dice anche che è iniziato come una sorta di progetto a tema horror natalizio, ma ha assunto una vita propria. Mhmm, non si può combattere l'arte.

E parlando di com'è stato dirigere il porno, Bella ha spiegato: "Il processo di ripresa è stato molto interessante, perché abbiamo avuto sesso vero sul set, che non avevo mai girato prima, inoltre questo è stato il mio primo cortometraggio in generale, ed è stata un'esperienza molto interessante avere tanto sesso nella prima scena che io abbia mai girato interamente".

I protagonisti del film sono le stelle del porno Small Hands e Abella Danger, il cortometraggio verrà presentato in anteprima al Festival del cinema tedesco di Oldenburg prima di andare online su Pornhub Premium. Tempi emozionanti ci attendono!

ph. getty images