The Batman: Zoë Kravitz dice che Robert Pattinson “è perfetto per il ruolo, è incredibile”

The Batman arriva al cinema il 3 marzo 2022

La lavorazione di The Batman con Robert Pattinson è stata abbastanza tumultuosa per i continui stop forzati a causa della pandemia. Il film di Matt Reeves è però finalmente in dirittura d'arrivo e lo vedremo al cinema il prossimo 3 marzo 2022.

L'hype è ovviamente alle stelle, soprattutto dopo che i fan hanno visto il main trailer di The Batman, che ha regalato un corposo assaggio delle atmosfere oscure, delle incredibili scene d'azione e di quello che sembra un Bruce Wayne in profonda crisi, ma del resto che Batman sarebbe senza tenebrosi dilemmi esistenziali, giusto?

Ora, Zoë Kravitz che interpreta Catwoman nel prossimo film DC, ha raccontato a Variety di aver "visto un pochino" del film. Certo, non le è permesso dire troppo, ma l'attrice ha comunque rivelato quanto sia stata colpita dall'interpretazione di Robert Pattinson con il mantello del Cavaliere Oscuro:

"Rob è perfetto per questo ruolo. Era incredibile. La sua trasformazione era fuori dal mondo". Ha aggiunto: “Il regista Matt Reeves ha molto cuore e si preoccupa così tanto per questi personaggi. Sono solo molto entusiasta che possa andare in vacanza perché se lo merita. Spero che i fan lo adorino perché ci abbiamo lavorato molto".

Oltre a Robert Pattison e Zoë Kravitz, The Batman può fare affidamento su un cast degno di nota, figurano anche Colin Farrell (Pinguino), Andy Serkins (Alfred), Jeffrey Wright (FGordon), Paul Dano (Enigmista), Peter Sarsgaard e John Torturro (Falcone).

