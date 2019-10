“The Batman” ha trovato la sua Catwoman: Zoë Kravitz

Al fianco di Robert Pattinson nel ruolo di Batman

Zoë Kravitz si è ufficialmente unita al cast di The Batman di Matt Reeves, il primo di una trilogia di nuovi film sul super eroe, che uscirà nel 2021. L'attrice trentenne sarà la nuova Catwoman e reciterà al fianco di Robert Pattinson, che come ben sappiamo è stato scelto per essere il nuovo Bruce Wayne.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zoë Kravitz (@zoeisabellakravitz) in data: 19 Ago 2019 alle ore 2:15 PDT

La star della serie tv Big Little Lies, nonché splendida figlia di Lisa Bonet e Lenny Kravitz, raccoglie una grande eredità, il ruolo di Catwoman è stato interpretato da Anne Hathaway in The Dark Knight Rises del 2012, ancora prima da Halle Berry e Michelle Pfeiffer.

Congratulazioni e in bocca al gatto, Zoë!

ph. getty images