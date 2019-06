No, Ariana Grande non reciterà con Meryl Streep e Nicole Kidman nel musical “Prom”

:(

Nelle ultime ore, i maggiori tabloid hanno riportato che Ariana Grande sarebbe tornata a recitare in Prom, il prossimo film-musical targato Netflix. Una notizia che ci ha fatto gridare di gioia, che emozione poter vedere la splendida 26enne vestire nuovamente gli abiti di attrice, dopo esserci innamorati di lei quando interpretava Cat Valentine nelle sitcom dei nostri amici di Nickelodeon, Victorious e Sam & Cat.

via GIPHY

Purtroppo è appena arrivata la smentita da Billboard. No, Ari non reciterà accanto a Meryl Streep e Nicole Kidman nell'adattamento cinematografico del celebre musical di Broadway The Prom, perché il periodo di riprese è "in conflitto con il programma dello Sweetener World Tour e lei non sarà coinvolta".

E nulla, è andata così e non nascondiamo che ci dispiace un sacco.

ph. getty images