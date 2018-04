Anne Hathaway sta ingrassando per il suo nuovo film e ha un messaggio per i Body Shamer

Come tutti sappiamo, le donne vengono spesso prese in giro quando ingrassano o perdono peso, perché il mondo è ancora troppo sessista. Se sei una celebrità con un account social media, la sezione commenti può diventare un posto particolarmente crudele. E Anne Hathaway conosce molto bene questo problema.

L'attrice ha infatti mandato un messaggio preventivo ai body shamer: annunciando che sta ingrassando per un nuovo ruolo cinematografico, Anne ha chiarito che non è interessata a conoscere le opinioni negative di nessuno sull'argomento.

"Sto ingrassando per un ruolo in un film e sta andando bene", ha scritto Anne a corredo di un video in cui si allena duramente.

"Per tutte le persone che mi prenderanno in giro nei prossimi mesi, non sono io, sei tu. Pace xx".

Purtroppo l'attrice ha dovuto affrontare un sacco di critiche nella sua carriera, tutti ricordiamo il fenomeno del "Hathahating": tempo fa moltissimi odiatori professionisti concentrarono i loro sforzi contro Anne. E noi ancora ci chiediamo, perché tutto quell'odio?

Ph: getty images