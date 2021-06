16 Anni e Incinta 8, le protagoniste: Penelope si presenta

Vedrai la sua storia nelle nuove puntate in onda giovedì 24 giugno alle 22.00 su MTV

È arrivato il momento di conoscere Penelope, una delle protagoniste di 16 Anni e Incinta 8 e che ci racconterà la sua straordinaria avventura verso il diventare una giovane mamma nelle nuove puntate in onda in prima tv

assoluta giovedì 24 giugno alle 22.00 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW (guardalo scoprendo qui l'offerta di NOW).

Penelope ha 16 anni e abita in un piccolo paese in Abruzzo, chiamato Tagliacozzo.

Ha conosciuto Marco, un ragazzo di Avezzano più grande di lei, su Instagram poco prima del lockdown e quando si sono visti di persona è scattata subito la scintilla. Hanno vissuto la loro storia a distanza fino alla scorsa estate e, qualche mese dopo, Penelope ha scoperto di essere incinta.

La prima cosa che ha fatto è stata telefonare alla mamma, che a sua volta lo ha detto al papà. È stata una forte sorpresa, ma subito hanno accettato la gravidanza, supportandola in ogni momento.

Lasciamo la parola proprio a Penelope, che si presenta nel video:

La storia di Penelope di 16 Anni e Incinta 8 va in onda in prima tv assoluta giovedì 24 giugno alle 22.00 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW (guardalo scoprendo qui l'offerta di NOW).

Dal primo luglio, torna 16 & Pregnant con la nuova stagione: ogni giovedì alle 22:50 sempre su MTV.

16 Anni e Incinta su mtv.it, sui social e su Spotify

Su mtv.it/aispa, trovi una pagina con utili informazioni su contraccezione, prevenzione e gravidanza, mentre su mtv.it/16annieincinta puoi vedere i video dalle puntate, anche delle scorse stagioni.

La pagina ufficiale dello show su Facebook è facebook.com/16AnnieIncintaItalia. Segui MTV Italia su Facebook, Twitter e Instagram e commenta con l'hashtag #16AnnieIncinta.

Su Spotify, trovi la playlist dedicata al programma, con canzoni nuove e classiche che parlano di mamme e maternità. Dai un'occhiata qui sotto, alza il volume e schiaccia il cuore per salvare la playlist nella tua libreria!