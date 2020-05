16 Anni e Incinta 7: la video ricetta della mugcake al cioccolato di Alexandra

Per piccoli e grandi buongustai

La storia di Alexandra e del suo piccolo Gabriele ti ha fatto emozionare e la dolcezza non è ancora finita!



Aspettando il prossimo episodio di 16 Anni e Incinta, che va in onda in prima tv assoluta giovedì 21 maggio alle 22.00 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 7 giorni cliccando qui), la protagonista di questa stagione ci ha infatti regalato un ghiotto consiglio.

Si tratta della ricetta della mugcake al cioccolato, un dolce facile e dal successo assicurato con tutti i bimbi. Ma anche i grandi non sanno resistervi! Fai partire il video per seguire la spiegazione di Alexandra:

Il cioccolato è sempre buono, ma per crescere sani e forti bisogna mangiare le verdure. Nel video qui sotto, Alexandra ci fa vedere come prepara la pappa di verdure per Gabriele:

Puoi rivedere l'emozionante storia di Alexandra cliccando QUI.

