16 Anni e Incinta 7: guarda il trailer della nuova stagione

Ti presentiamo le protagoniste: Alexandra e Sofia

Si chiamano Alexandra e Sofia e sono le protagoniste di 16 Anni e Incinta 7!

Segna subito l'appuntamento con la nuova stagione: va in onda in prima tv assoluta giovedì 14 maggio e giovedì 21 maggio alle 22.00 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).

Diventare mamma è un'esperienza unica e diventare mamma da giovanissima è qualcosa di ancora più straordinario. Come le protagoniste delle passate stagioni, Alexandra e Sofia ti raccontano senza filtri la loro avventura piena di gioie, di paure, di amore, di difficoltà e di cambiamenti verso l'essere donne, adulte e madri prima del tempo.

Ora mettiti comodo e preparati a conoscere le nuove protagoniste, nel trailer della nuova e settima stagione di 16 Anni e Incinta 7. Fai partire il video:

Come hai visto, le loro sono storie che ti fanno commuovere, sorridere, emozionare: non perdere 16 Anni e Incinta 7, in onda in prima tv assoluta giovedì 14 maggio e giovedì 21 maggio alle 22.00 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).

In occasione dell'inizio della nuova stagione dello show, abbiano chiesto il supporto della AISPA, l'Associazione Italiana Sessuologia e Psicologia Applicata, e attivato la pagina www.mtv.it/aispa dove trovi utili informazioni su cultura sessuologica, contraccezione, prevenzione e gravidanza.

Noi di MTV sosteniamo la campagna #IoRestoACasa: siamo #AloneTogether. Puoi rivedere il meglio delle passate stagioni di 16 Anni e Incinta in streaming su mtv.it: ti basta cliccare qui.