16 Anni e Incinta 7: Alexandra e Gabriele sei mesi dopo la nascita

Ritroviamo mamma e bimbo per vedere cosa fanno oggi

Hai seguito la storia di Alexandra da quando ha scoperto di essere in dolce attesa a quando è nato il piccolo Gabriele e adesso è il momento di fare un balzo in avanti nel tempo.

Aspettando il prossimo episodio di 16 Anni e Incinta, che va in onda in prima tv assoluta giovedì 21 maggio alle 22.00 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 7 giorni cliccando qui), ti portiamo a scoprire come se la stanno cavando mamma e bimbo, sei mesi dopo la nascita.

Per Alexandra, è arrivato il momento di tornare a scuola, anche se con la mente è sempre con Gabriele. Fai partire il video:

Nel video qui sotto puoi invece rivedere la storia di Alexandra, riassunta in 5 minuti:

La nuova puntata di 16 Anni e Incinta 7, ti aspetta in onda in prima tv assoluta giovedì 21 maggio alle 22.00 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 7 giorni cliccando qui).

Noi di MTV sosteniamo la campagna #IoRestoACasa: siamo #AloneTogether. Puoi vedere tanti altri video di questa e delle passate stagioni di 16 Anni e Incinta in streaming su mtv.it: ti basta cliccare qui.