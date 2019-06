16 Anni e Incinta 6: tutti i consigli che ti hanno dato Sharon, Angelica, Angela e Marea

Un video ripasso!

Abbiamo chiesto alle protagoniste della sesta stagione di 16 Anni e Incinta 6 di darci qualche utile suggerimento - da un tutorial di make up a come eliminare le smagliature - e Sharon, Angelica, Angela e Marea hanno accettato con entusiasmo di rivelarci qualche consiglio.

Sono clip che non hai visto in tv, ma che trovi insieme a tutti i video della stagione nella pagina di mtv.it dedicata proprio a 16 Anni e Incinta.

Per comodità, abbiamo raccolto qui sotto, in un solo video, il meglio dei consigli delle ragazze di 16 Anni e Incinta 6: non ti resta che schiacciare play!

Guarda tutti i video di 16 Anni e Incinta 6: ti basta cliccare qui. Puoi rivedere la sesta stagione anche su Sky Go, Sky On Demand e NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).

E lo show continua su Spotify! Abbiamo preparato una dolcissima playlist: si chiama Songs For Mom e la trovi sul profilo Spotify di MTV Italia. Alza il volume e ascolta chicche del passato e hit contemporanee, internazionali e italiane, che parlano del rapporto mamma-figli.