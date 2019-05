16 Anni e Incinta 6, Sharon e quello che non hai visto in tv: tutti i video uncut

Puoi guardare qui le scene che non sono andate in onda

Sharon è stata la prima, coraggiosa protagonista della nuova e sesta stagione di 16 Anni e Incinta, che va in ogni giovedì alle 22.00 in prima tv su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV.

Se ti sei perso le puntate dedicate alla giovane mamma di Brandon e della neonata Ilary, puoi ripercorrere la sua storia cliccando qui.

Di seguito invece ti mostriamo quello che non hai visto in tv, ovvero i video che non sono andati in onda. Partiamo da quando Sharon aspettava la piccola Ilary e confrontava con Andrea l'ecografia della figlia in arrivo con quella del fratellino Brandon:

Un momento romantico: Sharon e Andrea danno la buona notte dopo essere andati a cena insieme:

Ilary è arrivata e il fratello Brandon è pronto a conoscerla

Guarda il best of della storia di Sharon e tanti altri video di 16 Anni e Incinta cliccando qui.

Le nuove puntate ti aspettano ogni giovedì alle 22.00 in prima tv su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (provalo gratis cliccando qui).