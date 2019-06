16 Anni e Incinta 6: riguarda la storia di Marea con tutti i video

La nascita della piccola Arya Ginevra <3

Dopo quelle di Sharon, Angelica e Angela, la storia di Marea è stata l'ultima che ti abbiamo raccontato nella nuova stagione di 16 Anni e Incinta.

Come con le altre protagoniste, anche con Marea hai visto come le giovani mamme hanno affrontato i cambiamenti, le gioie, le paure, le speranze di diventare donne, adulte e madri prima del tempo.

Se ti sei perso qualche passaggio della sua avventura oppure vuoi rivedere le puntate dedicate a lei, trovi tutti i video qui di seguito!

Marea è rimasta incinta dopo un mese da quando aveva iniziato a frequentare Mattia. All'inizio sembravano intenzionati a voler andare avanti insieme ma per lui questa convinzione non è durata e ha lasciato Marea dicendo di non voler sapere più niente né di lei né della bambina.

Una situazione non facile, ma Marea può contare sul sostegno dei genitori e del fratello:

Anche lo yoga e il parlare con una mamma single, sono di grande aiuto per Marea:

La piccola Arya Ginevra sta arrivando!

Ed ecco i primi momenti da neo mamma:

Marea scrive una dolcissima lettera alla sua bambina:

L'affetto in famiglia è una delle cose più importanti:

