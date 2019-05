16 Anni e Incinta 6: riguarda la storia di Angela con tutti i video dai nuovi episodi

Una dolcissima avventura

Dopo Sharon e Angelica, hai conosciuto Angela: una delle protagoniste di 16 Anni e Incinta 6 che ci ha raccontato la sua dolcissima avventura da giovane mamma.

La nuova stagione dello show va in onda ogni giovedì alle 22.00 in prima tv su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV e, se ti sei perso qualche passaggio della storia di Angela oppure vuoi rivedere le puntate dedicate a lei, trovi tutti i video qui!

Ecco chi è Angela, dal fidanzamento alla nascita del primo figlio e alla scoperta di essere di nuovo incinta:

Angela e Cristian prendono il meglio che ogni giorno offre loro:

È il momento dei preparativi: quelli della festa per la piccola in arrivo e quelli della valigia per l'ospedale.

Arrivano le prime contrazioni:

Angela viene portata d'urgenza in sala parto e, dopo uno spavento iniziale, ecco la piccola Selena!

Cristian fa di tutto per far star meglio Angela e chiarire il loro rapporto:

Costruire un futuro insieme parte anche dalla ricerca della casa:

Cristian ha in serbo una sorpresa: la proposta di matrimonio!

E 16 Anni e Incinta continua su Spotify! Abbiamo preparato una dolcissima playlist: si chiama Songs For Mom e la trovi sul profilo Spotify di MTV Italia. Alza il volume e ascolta chicche del passato e hit contemporanee, internazionali e italiane, che parlano del rapporto mamma-figli.