16 Anni e Incinta 6, Marea è l’ultima protagonista della nuova stagione: guarda cosa ti aspetta

Il trailer delle nuove puntate

Dopo Sharon, Angelica e Angela, un'altra giovane mamma sta per raccontarti la sua dolce avventura: lei si chiama Marea ed è la protagonista dell'ultimo appuntamento della sesta stagione di 16 Anni e Incinta.



Per vedere la sua storia, ti basta sintonizzarti giovedì 30 maggio alle 22.00 in prima tv su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV. Intanto fai partire i video e scopri che cosa ti aspetta nei nuovi episodi!

Marea ha 19 anni, vive a Cambiago ed è in dolce attesa di Ginevra.

È rimasta incinta dopo un mese da quando aveva iniziato a frequentare Mattia: all'inizio la notizia li ha presi in contropiede ma pian piano avevano trovato un loro equilibrio e sembravano decisi ad andare avanti insieme.

Per Mattia però questa convinzione non è durata: ha lasciato Marea dicendo di non voler sapere più niente né di lei né della bambina. La giovane mamma adesso deve fare i conti con la delusione e con la rabbia, ma allo stesso tempo è fiduciosa e motivata ad andare avanti, anche grazie anche al suo carattere forte.

Anche se Mattia non è più con lei, ci sono i suoi genitori e suo fratello a sostenerla.

Le nuove e ultime puntate di 16 Anni e Incinta 6 ti aspettano giovedì 30 maggio alle 22.00 in prima tv su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).

E 16 Anni e Incinta continua su Spotify! Abbiamo preparato una dolcissima playlist: si chiama Songs For Mom e la trovi sul profilo Spotify di MTV Italia. Alza il volume e ascolta chicche del passato e hit contemporanee, internazionali e italiane, che parlano del rapporto mamma-figli.