16 Anni e Incinta 6: guarda qui i video della storia di Marea che non hai visto in tv

Uncut!

Con la storia di Marea, si è conclusa la nuova e sesta stagione di 16 Anni e Incinta. Ma c'è qualcosa che non hai ancora visto!

Abbiamo tenuto in serbo per te due video dalla sua emozionante avventura, che non sono andati in onda in tv, e li puoi vedere proprio qui di seguito. Se invece ti sei perso un pezzetto delle puntate dedicate a lei e vuoi recuperare, ti basta cliccare qui.

Adesso prendi i popcorn e schiaccia play. Partiamo da Marea che parla con un'amica delle paure e delle gioie di diventare mamma:

Adesso un po' di shopping, rigorosamente in formato mignon!

Guarda tutti i video di Marea e delle altre protagoniste di 16 Anni e Incinta: ti basta cliccare qui.

E 16 Anni e Incinta continua su Spotify! Abbiamo preparato una dolcissima playlist: si chiama Songs For Mom e la trovi sul profilo Spotify di MTV Italia. Alza il volume e ascolta chicche del passato e hit contemporanee, internazionali e italiane, che parlano del rapporto mamma-figli.