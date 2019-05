16 Anni E Incinta 6: guarda il trailer della storia di Angelica

Cosa ti aspetta nella puntata in onda stasera

Dopo Sharon, stai per conoscere un'altra coraggiosa giovane mamma: Angelica!

È infatti lei la protagonista delle nuove puntate di 16 Anni e Incinta 6, che ti aspettano stasera alle 22.00 in prima tv su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV.

Angelica ha 20 anni e vive a Molfetta, in provincia di Bari, insieme al marito Francesco che ha conosciuto lavorando nel suo bar. Non solo ha trovato l'amore ma anche una famiglia serena: quella di Francesco che l'ha subito accolta come una figlia.

Guarda la prima parte del trailer di quello che andrà in onda stasera:

A stravolgere la routine, è arrivata una notizia inaspettata: Angelica è incinta. Da allora la sua vita è cambiata: ha smesso di uscire la sera, di bere e di fumare, e ora passa le giornate con la sua unica amica, che le dà forza e le sta accanto tutti i giorni.

Ecco la seconda parte del trailer:

Le nuove puntate di 16 Anni e Incinta 6 ti aspettano ogni giovedì alle 22.00 in prima tv su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (provalo gratis cliccando qui).

