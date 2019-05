16 Anni E Incinta 6, i consigli di Sharon: dal tutorial di make up al segreto per un buon rapporto di coppia

Qualche tips dalla sua esperienza

Sharon è stata la prima, coraggiosa protagonista della nuova e sesta stagione di 16 Anni e Incinta: se ti sei perso le puntate dedicate alla giovane mamma di Brandon e della neonata Ilary, puoi ripercorrere la sua storia cliccando qui.

Aspettando i nuovi episodi, che vanno in ogni giovedì alle 22.00 in prima tv su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV, abbiamo chiesto a Sharon di darci qualche consiglio grazie alla sua esperienza.

Con due bambini, ormai è diventata una campionessa di cambio pannolini. Ecco le sue dritte:

Sharon è bellissima e grazie a poche mosse sa come esaltare i suoi lineamenti con il trucco. Ovviamente deve essere un make up velocissimo, perché da mamma non ha molto tempo da passare allo specchio:

Sharon e il fidanzato Andrea sono una coppia molto affiatata. Ma come si fa a mantenere un buon rapporto? Ecco cos'ha da dirti:

Guarda il best of della storia di Sharon e tanti altri video di 16 Anni e Incinta cliccando qui. Le nuove puntate ti aspettano ogni giovedì alle 22.00 in prima tv su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).

E 16 Anni e Incinta continua su Spotify! Abbiamo preparato una dolcissima playlist: si chiama Songs For Mom e la trovi sul profilo Spotify di MTV Italia. Alza il volume e ascolta chicche del passato e hit contemporanee, internazionali e italiane, che parlano del rapporto mamma-figli.