16 Anni e Incinta 6, i consigli di Angela: dal tutorial di make up alla ricetta per una torta squisita

Siamo sicuri che hai finito la scorta di fazzoletti guardando la storia di Angela, una delle protagoniste di 16 Anni e Incinta 6.

La giovane mamma ha accolto la piccola Selena ma le emozioni non sono finite qui: il fidanzato Cristian le ha fatto la proposta di matrimonio davanti alle telecamere dello show. Se ti sei perso qualche momento e vuoi recuperarlo, ti basta cliccare qui per tutti i video dalle puntate.

Quello che non hai visto in tv, sono i consigli di Angela: è infatti pronta a darti degli interessanti tips per la vita di tutti i giorni!

Partiamo dal tutorial di make up: un trucco rapido e veloce, da fare quando i bambini piccoli non ti danno tregua o semplicemente non hai molto tempo per prepararti:

Qui Angela ti spiega cosa non deve mancare mai nella borsa di una neo mamma che esce con un bambino appena nato:

Ed ecco alcuni consigli su come preparare il latte con il metodo a bagnomaria e sulla posizione corretta per la nanna del neonato dopo che ha mangiato:

E infine Angela ti mostra la ricetta di una torta facile da realizzare ma perfetta per i bambini piccoli!

