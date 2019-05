16 Anni e Incinta 6, Angela è la nuova protagonista: guarda cosa ti aspetta nel trailer

Nuova storia, nuove emozioni

Dopo Sharon e Angelica, un'altra giovane mamma sta per emozionarti con la sua storia: stiamo parlando di Angela, una delle protagoniste di 16 Anni e Incinta 6.

Le nuove puntate dedicate a lei vanno in onda oggi giovedì 23 maggio alle 22.00 in prima tv su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV.

Angela ha 18 anni e vive a Solofra, in provincia di Avellino, con il fidanzato Christian. Si sono conosciuti quando lei aveva 16 anni e lui 27 e da allora non si sono più lasciati. Oggi vivono con la mamma e il fratello di Christian, che li aiutano economicamente, mentre Angela sogna di sposarsi e di organizzare una meravigliosa festa a cui invitare tutti i parenti.

È già mamma del piccolo Salvatore, e in 16 Anni e Incinta la vedrai in dolce attesa di una bimba, che ha deciso di chiamare Selena.

Fai partire i video e guarda un primo assaggio di quello che ti aspetta:

