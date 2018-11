10 anni di Twilight: come sono cambiati i protagonisti della saga cinematografica

Il tempo passa per tutti, anche per i vampiri

Il primo film Twilight festeggia oggi il decimo anniversario! Riesci a credere che siano passati dieci anni da quando il mondo era diviso in #TeamEdward e #TeamJacob? Un decennio è un sacco di tempo e inevitabilmente i protagonisti della saga cinematografica sono cambiati davvero tanto. C'è chi ha sfondato come Kristen Stewart e Robert Pattinson, chi ha avuto carriere un pochino meno brillanti, ma che noi comuni mortali (non vampiri, lupi mannari ecc...) possiamo comunque solo sognare.

via GIPHY

Ma come sono cambiati in 10 anni gli attori del franchise? Clicca sulle foto e lo scoprirai:

ph: getty images