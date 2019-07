Zendaya veste lo stesso identico look di Tom Holland, qualche settimana dopo di lui

Un'adorabile coincidenza

A quanto pare, Zendaya e Tom Holland non hanno solo un sacco di sintonia al cinema, Spider-man e MJ hanno anche il medesimo senso dello stile. I due attori hanno infatti indossato lo stesso identico look a poche settimane di distanza l'uno dall'altra, una coincidenza davvero adorabile!

La splendida 22enne è stata avvistata a Burbank, in California, Zendaya indossava una giacca di jeans, una maglietta bianca e pantaloni maroni a quadri rossi e bianchi. Poche settimane prima, Tom Holland aveva scelto lo stesso outfit per promuovere il loro film Spider-Man: Far From Home in Corea del Sud, agli inizi di luglio.

Come puoi vedere sfogliando l'album pubblicato da Just Jared, il confronto è incredibile, sembra quasi di vederci doppio. Lo scacco dei pantaloni è identico!

Come dicevamo, Zendaya e Tom sono la coppia più shippata del cinema in questo periodo, ma i rumor su una possibile storia romantica tra loro sono stati appena smentiti. Spider-man si è fidanzato con una ragazza che non ha nulla a che fare con Hollywood, la fortunata si chiama Olivia Bolton e conosce Tom fin da quando erano entrambi bambini.

ph. getty images