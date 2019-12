Vestirsi contro il freddo: ecco come coprirsi per sopravvivere al grande inverno!

Brrrrrr...

Brrrr... che freddo! Quando le temperature scendono, scatta subito il cosa mi metto per sopravvivere al grande inverno? La discesa improvvisa del termometro è nemica giurata dello stile e si pensa solo a coprirsi il più possibile - ma ehi, l'importante è non prendersi l'influenza. Vestirsi bene quando fa freddo non è però qualcosa di impossibile, basta seguire piccoli trucchetti: tutta questione di strategia!

Non disperare, quindi, abbiamo dei consigli da darti per essere trendy e stilosa anche a 0°:

via GIPHY

1. Evita i jeans e prediligi pantaloni o collant di lana

La lana è un fenomenale isolante termico naturale, che allo stesso tempo permette alla tua pelle di respirare. Collant di lana pesante o leggings termici saranno i tuoi migliori amici. Il jeans al contrario tende a "gelare" e da solo non riuscirà a isolarti, ma se non vuoi rinunciare, prova ad indossa la calzamaglia sotto ad un modello baggy.

2. Vestiti a strati

Ce lo sentiamo dire da una vita, ma è davvero il consiglio migliore quando si tratta di proteggersi dal freddo. Prova a trovare una combinazione intelligente, pensa agli impegni della giornata e scegli un look che ti faciliterà le cose. Ad esempio: se nell'ufficio in cui lavori fa di solito molto caldo, scegli un cardigan che si possa aprire sul davanti oppure infila un piumino light sotto al cappotto.

via GIPHY

3. Se non vuoi mettere la canottiera scegli un body termico

Lo "strato base" è fondamentale: l'ideale è scegliere un body, a manica lunga o senza maniche, con scollo tondo o a V in base a ciò che si indosserai sopra. Il body aiuta a mantenere il corpo più caldo ed evita fastidiosi spifferi sulla pelle.

4. Non è tempo di sneakers, è tempo di anfibi

Là fuori è una guerra? Allora combatti. Le tue sneakers preferite le rimetterai quando sarà finita l'ondata di freddo.

via GIPHY

5. Usa una crema molto ricca per il viso

Le basse temperature abbassano le difese naturali della pelle provocando disidratazione e arrossamenti. L'imperativo è quindi proteggere, addolcire e isolare. Se hai in programma di passare molto tempo all'aperto, spalma sul viso uno strato della crema più ricca (e pastosa) che hai nel cassetto.

6. Adotta questi 5 rimedi per le labbra secche e screpolate in inverno

Ph: getty images