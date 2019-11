Unghie: Hailey Bieber, Selena Gomez, Bella Hadid, il nuovo nail trend è marrone!

Manicure golose d'autunno

I mesi più freddi hanno inaugurato un mood board di smalti di ricche e calde nuance marroni. Sì, le unghie si tingono di golosi tono cioccolata, la nuova irresistibile tendenza nail che ci porterà con dolcezza nei mesi invernali. E a prova di questo abbiamo tre trendsetter, che di recente hanno proprio sfoggiato manicure brune: Hailey Bieber, Selena Gomez - oltre a un Justin Bieber in comune, hanno anche lo stesso nail artist, come dire, cose che capitano! - e infine Bella Hadid.

Quest'autunno, la prima celebrity a sfoggiare delle favolose unghie color "cioccolato al latte" è stata Hailey Bieber. La modella le aveva condivise in una Instagram Story, che ora ti proponiamo riprese da un fan account:

L'elegante manicure ovale marrone è stata creata per Hailey dal famoso manicurist delle celebrità Tom Bachik, che, come dicevamo, ha tra le clienti più affezionate anche Selena Gomez.

E infatti di recente, il nail artist ha condiviso su Instagram una manicure nei toni del beige, o se preferisci cappuccino, che ha creato per la pop star di "Lose You To Love Me":

Infine, la super modella Bella Hadid, che si è rivolta alla famosa nail artist di Los Angeles Kim Truong, meglio conosciuta su Instagram come @kimkimnails, per una manicure al cioccolato fondente.

