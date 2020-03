Un account Instagram raccoglie i look “lavoro da casa” per sentirsi vicini nella quarantena

E puoi mandare anche il tuo

È attivo da meno di una settimana, ma l'account Instagram Working From Home Fits ha raccolto oltre 7.000 follower. La premessa è semplice: i seguaci mandano in DM i loro look strani, eccentrici e meravigliosi che indossano mentre lavorano da casa durante questa quarantena. I creatori dell'account, che hanno scelto di rimanere anonimi, chi siano è un mistero, pubblicano poi l'outfit nel feed accompagnato da un commento divertente, che fa il verso alle pubblicazioni di moda. Insomma, un modo per portare un sorriso nell'isolamento responsabile del #IoRestoACasa, una leggerezza positiva in una situazione altrimenti spaventosa, una piccola tregua dall'ansia infinita di COVID-19. E perché no entrare virtualmente nelle case degli altri per sentirsi più vicini ora che è così importante stare lontani.

Naturalmente, non tutti hanno la possibilità di lavorare da casa e il nostro pensiero va a chi con coraggio lavora nei supermercati, nelle botteghe, nelle aziende che producono beni di prima necessità e negli uffici che garantiscono servizi di primaria importanza. E ovviamente a tutto il personale medico e sanitario che sta salvando vite lavorando non stop negli ospedali italiani. Grazie per il vostro coraggio.

ph. getty images