Twitter ha dato il meglio con i meme sul vestito di Cardi B ai Grammy Awards 2019

Okkkkurr!

Cardi B è tornata ufficialmente con il marito Offset, dopo aver messo in pausa il matrimonio per qualche mese. La coppia di rapper ha calcato insieme il red carpet dei Grammy Awards 2019 e per fugare ogni dubbio sul loro ritrovato amore, hanno regalato questa selvaggia posa ai fotografi.

Ma se esiste qualcosa di più estremo di questa foto, è certo l'abito indossato da "spicy mami", una stravagante e audace creazione vintage di Thierry Mugler. Una sorta di vestito ostrica, completo di copricapo in perle, perché Cardi fa sempre le cose per bene e ha sviluppato il tema "conchiglia" anche nella scelta degli accessori.

Twitter in pieno stato di grazia, ha dato il suo meglio, creando dei meme tutti da ridere sul look vestito dalla rapper. Ecco i migliori, per illuminare questo noioso lunedì mattina:

#GRAMMYs is it just me or is @iamcardib channeling Ursula from the little mermaid? She’s looking gorgeous as always! pic.twitter.com/g21OGgkAoI — Blah blah (@Blahbla62249522) 11 febbraio 2019

La Cardi B trae unos Ferrero en la cabeza. #GRAMMYs pic.twitter.com/WYNfO7qCSX — Aldo Mishel (@aldomichelrdgz) 11 febbraio 2019

Live coverage of Cardi B side by side with her inspiration tonight. #GRAMMYs pic.twitter.com/Yp2qDi8lOT — Emily Schwartz (@emilycschwartz) 11 febbraio 2019

Cardi B con "Invasion of Privacy" ha vinto uno dei premi più importanti, ovvero Best Rap Album. Bravissima e aspettiamo con trepidazione di vedere il tuo prossimo look!

